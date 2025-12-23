İmarsız arazide büyük sıçrama

Türkiye genelinde imarsız arazi fiyatlarında yaşanan büyük yükseliş sürerken, son dönemde özellikle belirli bölgelerdeki iller değer artışında metropolleri geride bıraktı. Türkiye genelinde ortalama fiyatlar dikkate alındığında, konut imarsız arazilerin (bağ, bahçe ve tarla) fiyatları son 5 yıllık dönemde yüzde 930 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi.

DOĞU İLLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Buna karşın son bir yıllık dönemde artış oranı yüzde 16,18 ile daha sınırlı kaldı. Son bir yılda arazi fiyatlarındaki artışta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıktı. Bu bölgelerde, konut fiyatlarında olduğu gibi tarla fiyatlarının da en fazla yükseldiği şehirler listede üst sıralarda yer aldı. Söz konusu illerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde öne çıktığını, engebeli arazi yapısı nedeniyle düz ve imarsız arazi arzının sınırlı olduğu belirtiliyor. Ayrıca uzun süredir Türkiye ortalamasının altında seyreden Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin, bu yıl fiyatlarda bir düzeltme yaparak arayı kapattığı ifade ediliyor.

ARAZİ FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

ENDEKSA verilerine göre, ölçüm yapılabilen şehirler arasında yıllık bazda arazi fiyatlarının en fazla yükseldiği iller, ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artış oranları şöyle sıralanıyor: