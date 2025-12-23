İslam Memiş’ten sürpriz tahmin: Gram altında 8 bin TL’yi görebiliriz

'REKOR KAÇINILMAZ' Altının haftaya yükselişle başladığını belirten Memiş, "Ons altın 1979 yılından beri 46 yılın tarihi zirvesi 4400 dolar seviyesinin üzerinde. Gram altın tarafında 6.112 liralar görüldü. Neden bu kadar yükseldi? Haftanın 3 günü ABD'de tatil olacak. Riskten kaçınmak için büyük tüccarlar alım yapıyor. Alımlar hızlanınca yeni rekorlar da kaçınılmaz oldu" dedi.

Memiş, "2026 için ons ve gram tarafında yükseliş tahminimiz devam ediyor. Haziran ayına kadar gram altında 8 bin, belki beş haneli rakamlar... Sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımızda olacak. Yılın ikinci yarısı başka bir hikaye olacak. Daha duran bir fiyatlama göreceğiz. " Gümüşe ayrı bir parantez açan Memiş, "Gümüş 2025 yılının şampiyonu oldu. Ancak bugünlerde gümüş yükseldi diye gidip almak bana göre çok riskli. Dikkat edilmesi gereken bir süreç. Üzebilir, temkinli yaklaşıyorum" ifadelerini kullandı.