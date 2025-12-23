Kasım ayında 141 bin konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 olarak gerçekleşti. Aylık bazda yaşanan gerilemeye karşın, yılın ilk 11 aylık döneminde konut piyasasında güçlü bir artış dikkat çekti. Kasım ayında konut satışlarının en yoğun olduğu iller 24 bin 234 satış ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir oldu. En az konut satışı ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin'de kaydedildi. Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 artarak 1 milyon 434 bin 133'e ulaştı. Bu artış, özellikle ipotekli satışlardaki güçlü yükselişten kaynaklandı.

İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI

Kasım ayında ipotekli konut satışları yüzde 1.4'lük sınırlı düşüşle 21 bin 499 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 15.2 oldu. Buna karşın Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar yüzde 53.5 artışla 207 bin 519'a yükseldi. Kasım ayında 5 bin 483 konut, yılın ilk 11 ayında ise 49 bin 973 konut ipotekli ve ilk el satış olarak kayıtlara geçti. Diğer satış türleri kapsamında Kasım ayında 119 bin 601 konut el değiştirdi. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 84.8'ini oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde diğer satışlar yüzde 8.5 artışla 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İKİNCİ EL PİYASASI YÜKSELDİ

Kasım ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalarak 46 bin 589'a düştü. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33 olarak hesaplandı. Yılın ilk 11 ayında ise ilk el satışlar yüzde 8.9 artarak 444 bin 96'ya ulaştı. İkinci el konut satışları Kasım ayında yüzde 8.9 düşüşle 94 bin 511 olarak gerçekleşti. Buna rağmen ikinci el konutlar toplam satışların yüzde 67'sini oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el satışlar yüzde 15.4 artışla 990 bin 37'ye yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında yüzde 9.7 azalarak bin 943 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.