Yeni yıl sepetleri 3 bin liradan alıcı buluyor

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sepetleri ile canlı küçük yılbaşı ağaçlarına ilginin arttığını belirterek, "İçeriğe ve sepetin büyüklüğüne göre fiyatlar, 3 bin liradan başlayıp, 12 bin liraya kadar çıkabiliyor. Küçük boy çamlar 1200, 1300 lira civarında. Biraz daha büyük olanlarsa 2 bin liradan satılıyor" dedi. Yılbaşının yaklaşması ile hediye alternatifleri de artmaya başladı. Yılbaşı sepeti hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yılbaşı sepetlerinin daha çok hediye amaçlı tercih edildiğini aktardı. Bakaç, "İçeriğe ve sepetin büyüklüğüne göre fiyatlar, 3 bin liradan başlayıp, 12 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.