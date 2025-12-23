Yüzyılın projesinde ikinci hamle bekleniyor

81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için başvurular sona erdi. Kura süreci ise 29 Aralık'ta başlatılacak. Şimdi ikinci aşama olan kiralık konut hazırlıkları başladı. İstanbul'daki 15 bin kiralık konut için 2026'nın ilk yarısında takvim açıklanacak.

İlk teslimlerin de yıl sonunda yapılması bekleniyor. Kurada hak sahibi olanlar piyasanın yarı fiyatı rakamla devletin kiracısı olacak. Model için ilk adres İstanbul. Her iki yakada ilk etapta 15 bin konut inşa edilecek ve şartları sağlayan vatandaşlar bu evlerde uygun fiyatla devletin kiracısı olacak.

Kiralık konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Projeler tamamladıktan sonra TOKİ duyuruya çıkacak ve talep toplanacak. Sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Evler üç yıllığına kiralanacak. Bu süreçte, yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Kiralar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak ve memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Dar gelirli vatandaşlar piyasa şartlarından çok daha düşük rakama kiralık ev bulurken, karşısında kurumsal bir kiralayan olmasıyla fahiş zam ve tahliye baskısından kurtulacak.