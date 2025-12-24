Elektrik faturalarında yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturalarını doğrudan etkileyecek yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü. Buna göre 2025 yılında yıllık 750 kilovatsaat olarak uygulanan serbest tüketici limiti, 2026'da 500 kilovatsaat seviyesine çekildi. Bu değişiklikle birlikte daha düşük tüketim yapan aboneler de serbest tüketici statüsüne geçebilecek.

Serbest tüketici olan aboneler, elektriklerini istedikleri tedarik şirketinden ikili anlaşma yoluyla satın alabiliyor ve şirket değişikliği yapsalar bile elektrik hizmetlerinde kesinti yaşamıyor. EPDK'nın daha önce aldığı kararla, yüksek tüketimli mesken abonelerine yönelik devlet desteği kaldırılmıştı. Yıllık 4 bin kilovatsaatin (aylık yaklaşık 333 kilovatsaat) üzerinde elektrik tüketen aboneler, artık sübvansiyonlu tarifeden yararlanamıyor. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.