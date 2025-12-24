Gayrimenkulde yılbaşı oyunu! 300 bin ilan buhar oldu

Son yıllarda artan kira ve konut fiyatları, son dönemlerde duraklama dönemine girse de piyasada 'bekle-gör' dönemi başladı. Konut piyasasında ev sahipleri satılık ilanları geçici olarak geri çekti. 300 bin ilan buhar oldu.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, eylülde 800 bin seviyesini aşan satılık konut ilan sayısı, son haftalarda 500 bin seviyesine kadar geriledi. Piyasa aktörleri bu düşüşün, beklenen zamların ardından konut fiyatlarının yeniden artırılacağı beklentisinden kaynaklandığını belirtiyor. Kiralık daire sayısı ise artıyor. Haziran ayında yaklaşık 140 bin olan kiralık ilan sayısı, aralıkta yüzde 40 artışla 200 bine yaklaştı.
'KOLAY SATILMIYOR'
Emlakçı Hüseyin Demir, yıl sonuna yaklaşılırken satılık ilanların tek tek geri çekildiğini belirterek şunları söyledi: "Ev sahipleri yeni yıl zammını bekleyip fiyat artırmak istiyor. Fiyatlar artınca pişman olmamak için satışları erteliyorlar. İlanlarda pazarlık payı genelde 100- 200 bin TL ile sınırlı. Ayrıca tapu masraflarını da fiyatın içine eklemek isteyen ev sahipleri var. Kiracılı evler eskisi kadar kolay satılmıyor." Demir, kiralık ilanlarındaki artışı da kiracıların yüksek kira bedellerini ödeyemedikleri için evleri tahliye etmelerinden kaynaklı olduğunu açıkladı.
4 MİLYON 250 BİN TL
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman'ın paylaştığı verilere göre, kiralık daire ilan sayısındaki artış kira fiyatlarında belirgin bir düşüş yaratmadı. Haziran ayında yaklaşık 140 bin olan kiralık ilan sayısı, aralıkta yüzde 40 artışla 200 bine yaklaştı. Verilerine göre, Kasım ayında Türkiye genelinde satılık daire ilanlarının ortanca değeri 4 milyon 250 bin TL olarak hesaplandı. İllere göre ortanca fiyatlar ise şöyle: İstanbul: 6,50 milyon TL, Muğla: 6 milyon TL, İzmir: 4,75 milyon TL, Ankara: 4,35 milyon TL.
TÜİK: YÜZDE 7.8 AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller: İstanbul: 24 bin 234 Ankara: 12 bin 706 İzmir: 8 bin 540. En az satış yapılan iller ise Ardahan, Bayburt ve Artvin oldu. Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları ilk kez yeniden enflasyonun üzerine çıktı.