Gayrimenkulde yılbaşı oyunu! 300 bin ilan buhar oldu

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman'ın paylaştığı verilere göre, kiralık daire ilan sayısındaki artış kira fiyatlarında belirgin bir düşüş yaratmadı. Haziran ayında yaklaşık 140 bin olan kiralık ilan sayısı, aralıkta yüzde 40 artışla 200 bine yaklaştı. Verilerine göre, Kasım ayında Türkiye genelinde satılık daire ilanlarının ortanca değeri 4 milyon 250 bin TL olarak hesaplandı. İllere göre ortanca fiyatlar ise şöyle: İstanbul: 6,50 milyon TL, Muğla: 6 milyon TL, İzmir: 4,75 milyon TL, Ankara: 4,35 milyon TL.