Aselsan’dan yeni rekor

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 42'nci sırada yer alan ASELSAN, ilk 30'a ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kamuoyuna açıklanan 9 aylık finansal göstergelerine göre, bu yıl çok sayıda ihracat sözleşmesi imzaladı ve 1 milyar 448 milyon dolarlık yurt dışı satış kaynaklı bakiye sipariş oluşturdu. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında artışa karşılık geliyor. Yeni imzalanan sözleşmelerin yaklaşık yüzde 25'i de doğrudan ve dolaylı yurt dışı satış içeriyor. Eylül sonu itibarıyla şirketin toplam bakiye siparişlerinin yüzde 14,2'si ihracat sözleşmelerinden oluştu. ASELSAN, bu gelişmelerle yıl içinde yeni ihracat sözleşmelerinin büyüklüğü ve bunların bakiye siparişindeki payında yeni rekorlara ulaştı.