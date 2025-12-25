Asgari ücret piyasayı destekleyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı net ve brüt asgari ücretini açıkladı.
İSTİHDAMA KATKI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 28 bin 75 Türk lirası olacağını duyurdu. 2026 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından iş dünyasından açıklamalar geldi.İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin, ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin ancak enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesiyle mümkün olacağını ifade etti.
Özgener, yazılı açıklamasında, yeni asgari ücretin çalışanlara ve iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti. Emeğin yoğun olduğu sektörlerde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan olmaya devam ettiğine işaret eden Özgener, "Ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin tek yolu, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesidir.
Aksi halde yapılan artışların kısa sürede eridiğini, hem çalışanlar hem de işverenler açısından belirsizlik ürettiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir" dedi.
PEK ÇOK KALEMİ ETKİLİYOR
Asgari ücret artışıyla bir dizi değişiklik gündeme gelecek. En düşük işsizlik ödeneği net 10 bin 323 TL'den 13 bin 111 TL'ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 20 bin 646 TL'den 26 bin 222 TL'ye çıkacak. İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL'nin altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 32 bin 778 TL'nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise artacak.
Asgari ücret desteği: 2025 yılında günlük 33,3, aylık bin lira olarak uygulanan asgari ücret desteği yeni senede yüzde 27 artışla aylık bin 270 lira olarak uygulanacak.
Kıdem tazminatı işçiye ödenen son ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı halen 25 bin 808,12 TL olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle 32 bin 779,30 TL'ye çıkacak. Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendi belirlediği prime esas kazancın yüzde 32'si oranında ödenmekte iken, yüzde 45'e çıkacak