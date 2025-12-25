Asgari ücret piyasayı destekleyecek

Aksi halde yapılan artışların kısa sürede eridiğini, hem çalışanlar hem de işverenler açısından belirsizlik ürettiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir" dedi.

PEK ÇOK KALEMİ ETKİLİYOR

Asgari ücret artışıyla bir dizi değişiklik gündeme gelecek. En düşük işsizlik ödeneği net 10 bin 323 TL'den 13 bin 111 TL'ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 20 bin 646 TL'den 26 bin 222 TL'ye çıkacak. İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL'nin altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 32 bin 778 TL'nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise artacak.