Turkcell 5G’yi 5G modemle evlere taşıyacak

5G hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Turkcell bir yandan altyapı yatırımlarını genişletirken, müşterilerine en iyi Turkcell 5G deneyimini sunmak için de çalışmalar yürütüyor. Bu adımlardan biri de Türkiye'de ilk kez Turkcell mağazalarında satışa sunulan 5G uyumlu Superbox 5G modem oldu.

5G, YALNIZCA MOBİLDE DEĞİL; EV İNTERNETİNDE DE TURKCELL GÜCÜNDE

Kadri Özdal, Turkcell'in, 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinin lideri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "İlk 5G sinyali 1 Nisan 2026'da verilecek. Bu tarihten itibaren, müşterilerimize Turkcell farkıyla bir 5G deneyimi yaşatmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Altyapı yatırımlarımızın yanı sıra 5G teknolojisine erişimi yaygınlaştıracak adımları atmayı çok önemsiyoruz. Superbox 5G modemi de kısa süre önce satışa sunduk. Türkiye'yi Superbox teknolojisiyle tanıştıran marka olarak fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde, bu yolla fiber hızında sabit internet hizmeti sunabileceğiz. Yalnızca mobilde değil; ev internetinde de Turkcell 5G'nin gücü hissedilecek."

5G'NIN DEVREYE ALINMASIYLA BİRLİKTE, DOĞRUDAN 5G HIZINA GEÇECEK

Kadri Özdal, şöyle devam etti: "Superbox modemler halen mevcut altyapı üzerinden 4.5G ile hizmet veriyor. 1 Nisan 2026'da 5G'nin devreye alınmasıyla birlikte 5G uyumlu modeme dönüşecek. Kullanıcılar da doğrudan 5G hızına geçiş yapabilecekler. Wi-Fi 7 teknolojisi üzerinden hizmet verecek olan 5G'li yeni Superbox, 4.5G'ye göre 10 kata kadar daha yüksek performans sağlayabilecek. Geleceğin teknolojilerini her zaman olduğu gibi bugünden Turkcell'lilere ulaştırıyoruz. Güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız ve gelişmiş teknolojimizle 5G'ye hazırız" mesajı verdi.

5G UYUMLU CİHAZLARI YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN GLOBAL İŞ BİRLİKLERİ

Turkcell'in 5G'ye erişimi yaygınlaştırmak için 5G uyumlu mobil cihazların yaygınlaştırılmasına yönelik devam eden iş birliklerine de değinen Özdal; "Ülkemizde 5G uyumlu telefonların oranı yüzde 25 civarında. Önceliklerimizden biri de bu teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak. Bu kapsamda dünyanın önde gelen üreticileriyle iş birliği yapıyoruz. Müşterilerimiz, 5G uyumlu akıllı cihazları Turkcell satış kanallarından avantajlı koşullarla edinebiliyor."

5G DENEYİMİ BELİRLİ TURKCELL MAĞAZALARINDA YAŞANIYOR

Kadri Özdal, İstanbul'daki Pera ve Suadiye Bağdat Caddesi mağazalarında kurulan "5G Deneyim Alanları"na da dikkat çekerek, "Müşterilerimiz, 30 Aralık'a kadar Turkcell mağazalarımızı ziyaret ederek 5G hızını birebir deneyimleyebilir, hafta sonlarına özel hazırladığımız etkinliklerle keyifli zaman geçirebilirler. 5G heyecanını yaşamak isteyen herkesi mağazalarımıza bekliyoruz" dedi.