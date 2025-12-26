Afrika Uluslar Kupası’nın güvenliği Polimek’e emanet

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Polimek Elektronik, AFCON 2025 kapsamında turnuvanın oynandığı tüm stadyumlarda giriş-çıkış güvenliğini sağlayan kapı tipi metal dedektörlerinin tedarikçisi oldu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) faaliyet gösteren Polimek Elektronik Teknolojileri, Afrika kıtasının en prestijli spor organizasyonları arasında gösterilen Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) önemli bir başarıya imza attı. Turnuvanın Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda başlayan müsabakalarıyla birlikte, organizasyonun gerçekleştirildiği tüm stadyumlarda kullanılan kapı tipi metal dedektörlerinin Polimek tarafından tedarik edildiği bildirildi.