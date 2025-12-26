Bakanlık 104 uzman yardımcısı alacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sınavla 104 uzman yardımcısı alınacak. 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak. Başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu adreslerine elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.