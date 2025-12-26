Sabiha Gökçen’de 2024’ün yolcu rekoru 11 ayda kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu yılın 11 ayında 2024'ün tamamında kırılan 41,4 milyon yolcu rekorunu geride bıraktığını bildirdi. Uraloğlu konuyla ilgili "Bu yılın 11 ayında yolcu sayısı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin 405'e ulaştı. Üstelik sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin 44 yolcu rekorunu da geride bıraktık. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin 643 uçağın iniş ve kalkış yapmıştı. 2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 20 artarak 250 bin 538'e çıktı. 2024'ün tamamında ise bu sayı 242 bin 612 olarak gerçekleşmişti" dedi.