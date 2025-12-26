Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1.6 milyarlık ceza

Ticaret Bakanlığı, bu yıl ocak-kasım döneminde gerçekleştirdiği denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ve ekonomik çıkarlarına aykırı davranan firmalara toplam 1,6 milyar lira idari para cezası kesti. Bu kapsamda kasım itibarıyla Bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda 197 bin 846 tüketici şikayeti ulaştı. Söz konusu şikayetler ilgili birimlerce incelendi ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca ocak-kasım döneminde yaklaşık 409 bin firma denetlendi.