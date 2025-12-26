  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatı 15 milyar doları aştı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 11 aylık dönemde 15.13 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen İngiltere'ye 2026'da da ihracatın artarak devam etmesini hedeflediklerini söyledi. Gültepe, özellikle Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ekonomisi daha da canlanan İngiltere'ye geçen seneki 13.87 milyar dolar ihracatın, bu yılın 11 ayında 15.13 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Gültepe, "İki ülkenin hem siyasi hem ekonomik açıdan ilişkileri iyi şekilde gidiyor. İngiltere'ye ihracatta çoğu sektörümüz artış yaptı. Yüzde 10'a yakın artışlar var" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA