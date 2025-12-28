Bakan Bolat fırsatçıları uyardı: Uyanıklara aman vermeyeceğiz!

"BÖYLE GİDERSE 395 MİLYAR DOLARI DA GÖREBİLECEĞİZ"

Dünya ekonomisindeki durgunluğa rağmen Türkiye'de imalat sanayisinden tarım ve hizmetler sektörüne kadar birçok alanda büyüme yaşandığına işaret eden Bolat, ülke ekonomisinin son 5 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini söyledi.

Bolat, 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle gerileme yaşayan ihracatın, 2021 yılından itibaren artmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl için belirlediği 390 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılarak kasım sonu itibarıyla 393 milyar dolar rakamına ulaşıldığını bildiren Bolat, "Böyle giderse 395 milyar doları da görebileceğiz. Bu yıl, 11 ayın 4'ünde aylık bazda ihracat rekorları kırdık, 11 ayın 9'unda aylık artış sağladık. İki ayda ihracatta takvim etkisi nedeniyle düşük oranlı gerileme oldu. İhracatı her ay artırarak 11 ayda 8,8 milyar dolar mal, yaklaşık da 5,5 milyar dolar hizmetler ihracatında artı değer sağladık. Yani 14,3 milyar dolar ilave etmiş olduk." dedi.

Bolat, bu dönemde ithalatta yaşanan yükselişin ise altın ve binek otomobil ithalatındaki artıştan kaynaklandığını aktardı.

Türkiye'nin güçlü bir sanayi, tarım ve hizmetler ülkesi olduğunu belirten Bolat, "Bu yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 civarında tamamlanacak. Hizmetler ihracatımızdaki net fazlamız geçen yıl 61,5 milyar dolardı, biz onun bu sene 63 milyar dolar veya üzerinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu da bizim cari işlemler açığımızı makul seviyelere, aşağıya çekecek. Dış ticaret açığının düşmesinde, hizmetler sektöründe verilen fazlanın önemli etkisi var. Türkiye, dünyada hizmetler ticaretinde fazla veren 5'inci ülke konumunda." diye konuştu.