Bodrum’un otellerinde doluluk yüzde 50’yi aştı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yılbaşı öncesi hazırlıklar sürüyor. Günler öncesinde kurulan yılbaşı çarşısında renkli görüntüler oluşurken, açılan stantlarda vatandaşlar alışveriş yaptı. 31 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte Fatma Turgut sahne alacak. Diğer yandan ilçede açık olan otellerde doluluk yüzde 50'yi aşarken, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Restoran ve eğlence mekanları da yılbaşına özel paketler hazırladı. Eğlence mekanlarında fiyatlar, 3 bin liradan başlıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "260'ın üzerinde otel açık, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Bunun yanı sıra en düşük oda tipi ise bin liranın altında seyrediyor" dedi.