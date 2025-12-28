Memur ve emeklinin gözü 5 Ocak'ta! Memur ve emeklinin gözü 5 Ocak'ta! Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memur ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam oranı da netleşecek.









Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.