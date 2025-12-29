Bakan Ömer Bolat: Uyanıklara aman vermeyeceğiz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Asgari ücreti bahane edip fiyatlara bindirme, zam yapmaya çalışan firmalara, asgari ücret artışı kadar zam yapmaya çalışan uyanıklar ya da fırsatçılara aman vermeyeceğiz" dedi.

YOĞUN DENETİM SÜRÜYOR

FİYAT etiketi, fahiş fiyat ve stokçuluk düzenlemeleri ile aldatıcı reklamlara yönelik tedbirler gibi çok sayıda önlemi devreye aldıklarını belirten Bolat, "Rekabet Kurulu da yoğun çalıştı, o da soruşturduğu dosyalarda 211 firmaya 11 ayda 12,5 milyar lira cezai işlem uyguladı. Tüketici hakem heyetleri bu yıl 818 bin başvuru aldı ve bunlardan 775 binini karara bağladı. Karara alma süreci 3 aya kadar düşürüldü, daha önce 6 aya kadar uzayabiliyordu. Böylelikle 11 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, bu da çok önemliydi" dedi. Bolat, "Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Hükümetimiz, sahada tüketicilerimizin huzuru için görevde" diye konuştu