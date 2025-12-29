Gümrüklerde 1 milyar liralık zehir baskını!

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

SIFIR TOLERANS GÖSTERİLİYOR

BU kapsamda yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ekstazi 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçiril

geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi." Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi: "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle, toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakanlık olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."