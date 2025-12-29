Manisa tütün üretiminde emin adımlarla ilerliyor!

Son yıllarda tütün üretiminin hızla arttığı Manisa, ihracatta da rekorlara imza atıyor. 2021 yılından bu yana tarım sektörleri arasında istikrarlı büyüme gösteren tek sektör tütün oldu. Manisa'nın tütün ihracatı, 2021'de 51 milyon dolar iken, 2025 yılının ilk 11 ayında yüzde 144,5 artışla 124,7 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında kent genelinde 995 işletme tarafından 13 bin 445,09 dekar alanda sulu tütün, 6 bin 782 işletme tarafından ise 56 bin 231,37 dekar alanda kuru tütün üretimi yapıldı. Böylece toplamda 7 bin 777 işletme, 69 bin 676,46 dekarlık alanda tütün ekimi gerçekleştirdi. 2025 yılında ise üretimde yükseliş dikkat çekti. Sulu tütün ekimi yapan işletme sayısı 1.033'e yükselirken, ekim alanı 16 bin 491,97 dekara çıktı.