Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kura heyecanı

CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde ilk kura çekimi dün yapıldı. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru süreci tamamlandı. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar dün başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı..

'KURALAR DEVAM EDECEK'

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek. İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun" ifadelerini kullandı