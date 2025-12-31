Elektrik faturalarına anlık takip geliyor

2026'DA milyonlarca ev, apartman ve iş yerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kullanılacak. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, "MASS ile uyumlu sayaç dönüşümüne 1 Mart 2026 itibarıyla başlıyoruz. Şirketler bu dönüşümü kendi yatırım planları kapsamında gerçekleştirecek" dedi. Erdoğan, 2026'da yaklaşık 4 milyon sayacın değiştirilmesini öngördüklerini belirterek "MASS sadece bir sayaç değişimi değil, bir sistem dönüşümüdür. Hedefimiz, sayaçlarda kullanılan kritik bileşenlerin de yerli üretimle karşılanmasıdır ve bu yönde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.