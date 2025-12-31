TMSF’den Seferihisar’da 4.6 milyar liralık satış

TMSF, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan ve kripto para soruşturması kapsamında Fona geçen Royal Teos Otel için satış sürecini başlattı. Yaklaşık 90 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tesisin tahmini satış bedeli 4 milyar 600 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenler için teminat bedeli 460 milyon TL olarak belirlendi. Teminatın nakit, teminat mektubu veya devlet tahvili ile yatırılabileceği bildirildi. İhalenin, 11 Şubat'ta TMSF Konferans Salonu'nda yapılacağı açıklandı. Turizm sektörünü sarsan kripto para operasyonu kapsamında tutuklanan Çeçen asıllı Rus vatandaşı İsmail Lepiev'e ait olan otel, yürütülen soruşturma çerçevesinde TMSF'ye geçmişti.