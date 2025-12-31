Turizmciler İzmir belediyelerine tepkili

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, İzmir'deki bazı ilçe belediyelerinin meclis kararlarıyla istedikleri oranlarda tarife ve harçlara zam yaptığını belirtti.

Yüksek oranlara çıkan maliyetler nedeniyle sektörün rekabet gücünü kaybettiğini belirten İşler "Yapılan ruhsat başvurularında, 2025 ile 2026 yılları arasında yüzde 300 ila yüzde 1500'ü aşan artışlarla karşılaşılıyor. 2024'te yüz bin liralar seviyesindeki belediye ruhsat ve yıllık hizmet bedelleri, 2026 itibarıyla milyon lira seviyelerine çıktı. Sektör olarak hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyoruz" dedi.