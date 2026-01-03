Anıtkabir’i geçen yıl toplam 8 milyon 242 bin kişi gezdi

MILLI Savunma Bakanlığı'na bağlı Anıtkabir Müzesi Komutanlığı tarafından 2025 ziyaretçi verileri paylaşıldı. Bu verilere göre; ocak ayında 307 bin 830, şubat ayında 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775, ağustosta 1 milyon 49 bin 588, eylülde 350 bin 611, ekimde 1 milyon 562 bin 612, kasımda 1 milyon 959 bin 133 ve aralıkta 305 bin 988 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplamda yıl boyunca 8 milyon 242 bin 170 kişi Anıtkabir'e ziyarette bulundu.