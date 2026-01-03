  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Bakan Uraloğlu açıkladı: Köprü ve otoyollardan 1,1 milyar araç geçti

Son dakika haberleri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu' dedi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 2025 yılına ait kara yolu trafik verilerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile kamu-özel iş birliği (KÖİ) ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.

KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de 1 yılda toplam 536 milyon 430 bin 450 aracın geçiş yaptığını ifade etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA