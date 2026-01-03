Gümüş rekor kırdı! Altını geride bıraktı





Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor.



Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörlerin arasında yer alıyor.



ABD'nin "kritik mineral" listesine alma kararı, gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi. Gümüş, savunma sanayisinde de talep görüyor.



Gümüş piyasasının uzun yıllardır açık vermesi ve ABD'nin gümrük vergisi riskinin hala devam etmesi, bu madenin fiyatını destekleyen bazı temel faktörlerin arasında yer aldı.



Altının aksine gümüş, esas olarak diğer minerallerin yan ürünü olarak üretiliyor, bu nedenle madenciler son yıllarda artan talebe kolayca yanıt veremiyor.



Bireysel yatırımcıların özellikle Kuzey Amerika'da gümüşe talebi arttı. Gümüş, burada genellikle "fakir adamın altını" olarak tanınıyor.

DİĞER