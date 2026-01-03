İZELMAN’dan 2026’da otopark ücretlerine yüzde 185 zam

İZMIR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş, bünyesindeki açık, kapalı ve yol kenarı otoparklarında 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesini devreye aldı. 2025 yılı boyunca zam yapmayarak 2024 tarifesini uygulayan kurum, artan maliyetlerin ardından yeni yılda otopark ücretlerine türüne ve süresine göre yüzde 185 ile yüzde 250 oranlarında değişen artışlar yaptı. Açık alan otoparklarında daha önce 70 TL olan 0-12 saat park ücreti, yeni tarife ile birlikte 200 TL'ye yükseldi. Şehrin en yoğun bölgelerindeki bazı otoparklarda ise kısa süreli park (0-2 saat) ücretleri 80 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla açılış yapıyor.