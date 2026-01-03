KİT’lerde reform için düğmeye basıldı

Ekonomiyle ilgili yapısal reformlar kapsamında KİT'lere yönelik önemli değişiklikler gündemde. 2026 yılında, birçok alanda olduğu gibi ekonomide de önemli yapısal reformlar hayata geçirilecek.

YASAL DÜZENLEMELER

Bunlardan birini KİT'lere yönelik düzenlemeler oluşturacak. Hazırlıkları devam eden yasa teklifi kapsamında, özellikle KİT yönetimleri yeni bir anlayışla şekillendirilip profesyonelleştirilecek. KİT'lerin ticari hayatın gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak, operasyonlarında etkinlik ve verimliliği önceliklendirerek kamu maliyesi üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir yük veya risk oluşturmalarını engellemeye dönük yasal düzenlemeler yapılacak. Faaliyetleri dolayısıyla sektörel, idari ve mali alanlarda birbiriyle etkileşim içinde olan kamu işletmeleri arasında koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar kurulacak.