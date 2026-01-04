Esnaf sanatkarların 2026’dan beklentileri

2025 yılı zor bir yıl olsa da, yılın sonunda ekonomide yaşanan iyimser hava doğal olarak reel sektörün 2026 yılı beklentilerini artırdı. 2025 sonunda faizlerin aşağı yönde trende girmesi, döviz kurlarının kontrollü seyretmesi, enflasyondaki olumlu gelişmeler reel sektörü umutlandırdı. Neticede, işletmeler, 2026 yılına girerken daha rahat ve net planlamalar yapabilme şansına sahip olacaklar. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,35 seviyesinde olacaktır. Dolar/TL kuru 51 lira, politika faizi beklentisi ise yüzde 28 düzeyinde öngörülmektedir.

ALTERNATİF SENARYOLAR

BU noktada esnaf sanatkarlarımız başta olmak üzere, tüm reel sektör üyelerine önerimiz, imalat, ticaret, hizmet ve üretimlerinde kontrollü ve dikkatli olmalarıdır. 2026'da üretimlerini aşırı iyimser beklentilerle artırmak da, aşırı kötümserlik nedeniyle kısmak da sağlıklı olmayacaktır. İşletmeler yeni yılda faaliyetlerini alternatif senaryolara dayandırmalı, üretim-fiyatlandırmahizmet sunumlarında maliyet ve finansman açısından öngörülerin sık sık değişebileceğini hesaba katmalıdırlar. Bu önerimiz sınırlı sermaye yapısına sahip olan esnaf sanatkarlarımız için daha da önem kazanmaktadır.

MAĞDURİYETLER GİDERİLSİN

YENİ yılda esnaf teşkilatlarının da bazı beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentiler içinde en önemlileri şu şekilde sıralanabilir: SOSYAL Güvenlik: Bağ-Kur sigortalısı 9 bin günü, SSK sigortalıları ise 7200 günü doldurdukları takdirde emekliliğe hak kazanmaktadırlar. Her türlü ticari riski alan üyelerimiz, yanlarında çalıştırdığı elemanlardan bile daha geç emekli olmaktadırlar. Sosyal adaleti zedeleyen bu durumun acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca emekli olmak isteyen esnafın borcunu ödemek istediği zaman tüm borcunu değil, sadece ihtiyaç duyduğu kadar günleri satın alabilmesinin önü açılmalıdır. İŞYERİ Stopajları: Mal sahibinin vermesi gereken yüzde 20 oranındaki stopaj yükü esnafın üzerinde kalmaktadır. Stopajın kaldırılması veya hiç olmazsa yüzde 10 seviyelerine çekilmesi, üyelerimizi rahatlatacak bir tedbir olacaktır. Tüm bunların yanısıra AVM yasasında güncelleme yapılması, çırak bulmamızı önleyen 4-4-4 eğitim sisteminin gözden geçirilmesi, aileleri mesleki eğitime özendirecek çalışmaların planlanması, yerel yönetimlerin uyguladığı ruhsat harçları ve su tarifelerinde esnaf sanatkarların mağduriyetinin önüne geçilmesi, kayıtdışının önlenmesi, yemek kartı ve POS cihazlarındaki yüksek komisyon oranlarına yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesi ve ticari araçlarda akaryakıt indirimi uygulaması da 2026 yılında çözüme ulaştırmak istediğimiz sorunlarımızın bir kısmını oluşturmaktadır.