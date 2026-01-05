Dul ve yetim aylığı, engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dul ve yetim aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da belli oldu.
SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor.
Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.
SED ÖDEMELERİNE ZAM BELLİ OLDU
Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler ile Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
6 aylık enflasyon ise yüzde 12,19, enflasyon farkı ise yüzde 6,85 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11 dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 18,6 oldu.
Okul öncesi çocuk için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 592 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 337 liradan 9 bin 889 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 8 bin 893 liradan 10 bin 548 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 866 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı yaklaşık 5.390 TL civarında ödeniyordu. 65 yaş aylığı yeni yılda 6.393 TL olarak ödenmeye devam edecek.
ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL?
Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı, 4.243 TL'den yaklaşık 5.103 TL'ye yükseliyor.
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı, 6.363 TL'den yaklaşık 7.655 TL'ye çıkıyor.
18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı ise 4.303 TL'den yaklaşık 5.103 TL'ye ulaştı.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Dul ve yetim maaşlarına yeni yılda yapılacak zam da belli oldu.
Aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı, 12.540 TL'den yaklaşık 17.405 TL'ye yükseldi.
Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı, 8.360 TL'den yaklaşık 11.606 TL'ye çıktı.
Aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı ise 4.180 TL'den yaklaşık 5.803 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı 11 bin 702 TL'den 13.879 TL'ye yükseldi.