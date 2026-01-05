Haberler Ekonomi Dul ve yetim aylığı, engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı, engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Son dakika haberleri... Enflasyon rakamları ile birlikte belli olan zam oranları da araştırılıyor. 65 yaş, dul ve yetim, engelli, evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte rakamlar...









6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dul ve yetim aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da belli oldu.

SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.