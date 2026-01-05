Esnaf yeni yıldan umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş yaşansa da emtia fiyatları ile vatandaşın günlük olarak tükettiği ürünlerde gerileme görülmediğini ifade etti. Sebze ve meyvede yaşanan don olayları ile bakliyat ürünlerinde ortaya çıkan arz sorunlarının fiyatların yüksek seyretmesine neden olduğunu belirten Palandöken, buna rağmen enflasyonun düşeceğine yönelik beklentiler ve bugüne kadar kadük kalan bazı kanunların hayata geçirilmesi ihtimalinin, 2026 yılına dair umutları artırdığını dile getirdi.

HAFTADA BİR GÜN İZİN

Palandöken, haftada bir gün zincir marketlerin kapatılması gerektiğini belirterek, esnafla doğrudan rekabet eden belirli ürün gruplarının satışına ilişkin sınırlamaların, yasal düzenleme çıkıncaya kadar tebliğlerle hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek bu adımların esnafın ayakta kalabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Palandöken, esnafın müşterileriyle yıllardır sürdürdüğü faizsiz deftere yazma usulüyle çalışmasının ve bu kültürün devam etmesinin, ortaya piyasaya göre ucuz ancak esnaf açısından pahalı bir kredi modeli çıkardığını söyledi. Yüzde 1'le giriş yapan bir ürünün yüzde 1'le çıkmasının sağlanmasının esnafın mağduriyetini giderecek önemli bir düzenleme olacağını belirten Palandöken, ekonomik istikrarın sağlanması, esnafın rahatlaması ve güçlenmesi adına gerekli düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Palandöken, esnaf güçlendikçe ülke ekonomisinin de güçleneceğini ve rekabet gücünün korunacağını söyledi.