Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşirken aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Enflasyon rakamlarındaki iyileşmeler geçen ay dikkat çekici düzeye ulaştı.