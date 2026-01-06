‘Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayacağız’

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kararlılıkla uygulanan ekonomi programı sayesinde elde edilen kazanımların 2025 yılında daha da ileriye taşındığı bildirildi. Rezervlerin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı, uluslararası standartlarda rezerv yeterliliğinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, Türk lirası varlıklara duyulan güvenin arttığı ve önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduatın (KKM) sonlandırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, tüketim ve yatırımın dengeli görünümüyle ekonominin ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 3.7 büyüdüğü kaydedildi.

TEK HANELİ İŞSİZLİK

Mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle 2025 yıl sonunda milli gelire oranla yüzde 1.4 civarında öngörülen cari açığın, sürdürülebilir seviyelerde korunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İşsizlik oranı 31 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Dezenflasyon süreci devam etmiş ve yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 30.89'a gerilemiş, temel mal enflasyonu ise yüzde 17.7 seviyesine inmiştir. Yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korunmuş, kamu borçluluğu düşük seviyesini sürdürmüştür. Enflasyonla mücadeleyi, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

'HAYATA GEÇİRİLECEK'

2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz." Bu kapsamda, açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uyguladığımız programla elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek, ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücümüzü artırmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 2026 yılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekleyecek, enflasyonla mücadelemizi güçlendirecek yapısal reformları hayata geçireceğiz."