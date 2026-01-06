İzmir’in girişimcilik merkezi İzQ zirvede

İzmir'i girişimcilik ve inovasyonda dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, 2025 yılında rekor bir yükselişe imza attı. 2025'te paydaşlarıyla birlikte, İzmir'e ivme kazandıracak 8 önemli işbirliğine imza atan İzQ, girişimcilerden kurumsal şirketlere, yatırımcılardan teknoparklara, kamudan akademi paydaşlarına uzanan 800'ün üzerinde aktif üyeye ulaşarak yüzde 25 büyüdü. 2025 yılı boyunca düzenlenen toplam 280 etkinliğe 16 bin 500 ekosistem paydaşı katıldı.

'BİZLER İÇİN GURUR MESELESİ'

İzQ'nın bir "İzmir" projesi olduğunu vurgulayan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "2022 yılında büyük bir hayal kurarak başladığımız bu yolculuk, temelleri çok sağlam atılmış örnek bir projeyi ortaya çıkardı. İzQ'nun hem İzmir hem de ülke genelindeki bilinirliği ve ekosistemin buluşma noktası haline gelmesi, bizler için gurur vesilesi" dedi.