Otomotiv 2025 yılını rekorla kapattı: 41,5 milyar dolar ihracat

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi 2025 yılında bir önceki seneye göre yüzde 11,6 artarak 41,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, böylece son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Otomotiv endüstrisinin Aralık 2025 dönemi ihracatı da yüzde 8 artışla 3 milyar 761 milyon dolar oldu. Ülke ihracatından yüzde 16,2 pay alan sektör, geçen yılın son ayında da ihracat lideri oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi sektörün 2025 yılı ihracatından yüzde 38 pay aldı. Binek otomobiller ihracatı 2025 yılında yüzde 4, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 28, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 30 ve Çekiciler ihracatı da yüzde 54 arttı.

Aralık 2025 döneminde ise Tedarik Endüstrisi yüzde 18 artışla 1 milyar 329 milyon dolar ihracat yaptı. Binek Otomobiller ihracatı Aralık 2025'te yüzde azalarak 1 milyar 200 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 8 artışla 647 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 35 artışla 347 milyon USD ve Çekiciler ihracatı da yüzde 77 artışla 179 milyon USD oldu.