THY’den avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seyahat planı yapan yolcular için yeni bir avantajlı bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yurt içi tek yön uçuş biletleri 1049 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

THY'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini bugün ve yarın satın almaları gerekiyor. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 3 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında yurt içi tek yön uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyada toplam 101 bin 605 koltuk avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıldı.