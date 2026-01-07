İTB Başkanı Kestelli: Yoğun yağış Ege’de pamuğu vurdu

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, hasat döneminde meydana gelen yoğun yağışların Ege Bölgesi'ndeki pamuk verimini olumsuz etkilediğini bildirdi. Kestelli, yazılı açıklamasında, Ege'nin pamuk ekili alanlarının belirlenmesi ve ürün rekoltesinin tahmin çalışmalarının İTB koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa, Aydın ve Söke ticaret borsaları, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bu doğrultuda Ege'deki rekolte tahmini beklentilerini 8 Ekim 2025'te düzenledikleri toplantıda 160 bin ton olarak açıkladıklarını aktaran Kestelli, hasat dönemi ise bölgede yoğun yağışların etkili olduğunu vurguladı.