Kamunun alım yapacağı şirketlere derecelendirme

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler için derecelendirme sistemini devreye alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO), merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini görevini yürütüyor. Bu kapsamda kurum, kamu alımlarında tarafsız ve nesnel değerlendirmeler sonucunda adayların yeterlilikleri ve ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin önceden belirlenmesi amacıyla Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyor. DMO, sistemle kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli hizmet sunulmasını, yerli üretimin desteklenmesini, tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor. Buna göre, sistem kapsamında tedarikçiler, çeşitli sayısal ve niteliksel kriterler esas alınarak, istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılarak puanlanacak. DMO'nun e-satış portalında yer alan tedarikçiler, hizmet kalitesi gibi kriterlere göre puanlanıp derecelendirilecek.