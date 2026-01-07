Otomotiv sektöründen dış satım rekoru

Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, 2025 yılında 41 milyar 521 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin 2025 yılı ihracatı, 2024'e göre yüzde 11,6 artışla 41 milyar 521 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, son 20 yılda 19'uncu kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Otomotivin alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı geçen yıl 2024'e göre yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi, otomotiv sektörünün 2025 yılı ihracatından yüzde 38 pay aldı. Geçen yıl binek otomobiller ihracatı yüzde 4, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 28, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 30 ve çekiciler ihracatı da yüzde 54 arttı. Geçen yıl ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 36 artışla 6 milyar 612 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2025'te Fransa'ya yüzde 17, İspanya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 27, Belçika'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 35 ihracat artışı oldu.