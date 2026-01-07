Trikoyla cirolar ısındı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Para Dergisi'nin haberine göre, son yıllarda moda anlayışında rahatlık, kullanışlılık ve sürdürülebilirlik ön plana çıkarken, triko bu değişimin öne çıkan parçalarından biri oldu. Geçmişte daha çok kış aylarıyla anılan triko, bugün ceketlerden elbiselere, pantolonlardan ofis stiline kadar yılın her döneminde tercih edilen çok yönlü bir ürüne dönüştü. Kaşmir, pamuk ve bambu gibi doğal liflerle üretilen trikoların nefes alabilen yapısı, vücut ısısını dengelemesi ve cilt dostu özellikleri bu yükselişi destekledi.

'AVANTAJLAR SAĞLIYOR'

Triko koleksiyonunda ürün grubunun, toplam satışlarının yaklaşık yüzde 10 ila 15'ini oluşturduğunu belirtti. Triko koleksiyonunun sezon dinamikleri içinde büyük bir yere sahip olduğunu ifade eden Koç, "Artan hacme uyum sağlayabilmek için hem üretim süreçlerinde optimizasyon yapıyor hem de tedarik zincirimizi daha verimli hale getirecek planlamalar üzerinde çalışıyoruz. Üretim ve tedarikimizin büyük bir bölümünü yurt dışından sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni, yüksek üretim hacmimiz ve termin sürelerini optimize etme hedefimiz. İthal tedarik, bize zaman yönetimi, kalite kontrol ve lojistik anlamında önemli avantajlar sağlıyor. Bu yapıyla birlikte hem koleksiyon planlamasını daha öngörülebilir şekilde gerçekleştirebiliyor hem de global pazar dinamiklerine uygun bir esneklik sağlayabiliyoruz" diye konuşuyor. Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe, "Moda dünyasında triko neredeyse başrol oynuyor diyebiliriz. Koleksiyonların içinde basic bir ürün olmaktan çıktı, stratejik parçalarından biri oldu. Pandemiyle birlikte çalışma hayatındaki esneklik ve rahatlık triko ile anlam kazandı. Üretim teknolojilerindeki değişimin de bunda payı büyük. Dikişsiz üretim tekniklerinin kazandırdığı formlar, doğal elyaflardaki yenilikler ve karışımlar, ince örgü çeşitleri trikoyu zenginleştiriyor ve değerlendiriyor"dedi.

ANA KATEGORİLERDEN BİRİ

Gökçe, "Ayrıca trikoyu sadece kazak olarak değil ceket, pantolon, gömlek olarak da görüyoruz. Çalışma düzenindeki esneklikle gelen konfor arayışı, yavaş modanın yaygınlaşması, küçülen gardroplar ve sürdürülebilirlik konusu triko trendinin uzun süre devam edeceğinin göstergesi Bu trendin sürmesi ile birkaç yl içinde kategori olarak triko tamamlayıcı bir kategori değil, ana kategorilerden biri olacak. Özellikle erkek giyimde bu daha net görülüyor" ifadelerini kullandı.