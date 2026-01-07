YEKA GES ihalelerinde sözleşmeler imzalandı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri (YEKA GES-2025) yarışmaları kapsamında 8 alanda toplam 650 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeler imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmelerin imza töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri arasında yapıldı. Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat kapasiteli 8 bağlantı kapasitesi, yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Yarışmaların neticesinde de toplamda 102 milyon avroluk katkı bedeli sağlandı. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu.