GSS ve BAĞ-KUR’da sağlık hakkı uzatıldı

Genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmesini sağlayan uygulamanın süresi uzatıldı.

Karara göre, 31 Aralık 2025'te sona ermesi beklenen düzenleme 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Konuya ilişkin, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri belirleyen ilgili kararda değişiklik yapan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama, yapılan değişiklikle birlikte 31 Aralık'a kadar sürecek. Yeni düzenleme ile birlikte, prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS mükelleflerinin sağlık sisteminden dışlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.