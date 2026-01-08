‘Hava yolu taşımacılığında tarihi bir rekor kırdık’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün geçen yılın aralık ayına ve 2025'in tamamına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. İç hatlarda geçen ay 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiğine ulaşıldığı bilgisini veren Uraloğlu, trafiğin 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 arttığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "12 aylık dönemde üst geçişlerle birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2024'e göre yüzde 9,3 artış gösterdi" dedi.

MİLYONLARCA YOLCU

"İÇ hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda ise 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 kişi havalimanlarımızı kullandı" diyen Uraloğlu şöyle devam etti: "Geçen yıla göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış oldu. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Aralık 2025'te hizmet verilen yolcu trafiğinin 2024 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 11 artış gösterdiğini gördük."