Kamu çalışanları dikkat! İkramiye ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara hangi gün yatacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İkramiye ödemeleri tek seferde mi hesaplara yatacak? İşte ödeme detayları…

ÖDEMELER 2 FARKLI TARİHTE OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere yapılacak ödemelerin takvimi duyuruldu. Buna göre, ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak 2026'da, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026'da ödenecek. Öte yandan, yer altı maden işlerinde çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde yapılacak.