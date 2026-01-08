Yüksek aidat fiyatlarına yeni düzenleme! Bakanlık tek tek denetleyecek

Milyonlarca vatandaşın gündeminde sitelerin aidat zamları yer alıyor. Zamlara herhangi bir sınırlama olmamasından dolayı kimi yönetim şirketlerinin suistimaline neden oldu, vatandaş kira kadar aidat ödemeye zorlandı. Bu nedenlerle aidatlarda yeni dönemi başlatacak yasal düzenlemeye gidildi. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kanun değişikliği çalışmasında sona geldi. Fahiş site aidatları ve usulsüz site yönetim şirketi yapılanmalarına karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda '634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda gerekli değişikliklerle 'Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı' hazırlandı. Yeni düzenlemenin detayları…

BİNA SAKİNLERİ KARAR VERECEK



Kat Mülkiyeti Kanunu'nun mevcut durumunda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş ancak miktarın belirlemesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu. Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu. Kat maliklerinin çoğunluğunun site yönetimlerinin ilk toplantılarına iştirak etmemeleri ikinci toplantıda ise katılanların çoğunluğu ile karar alınması ve alınan kararlara maliklerce itirazda bulunulmaması, bazı site yöneticilerin bu durumu istismar ederek fahiş aidat tutarları belirlemelerine ve vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. (Bu yıl açıklanan oran yüzde 25.49) Eğer bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek. Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak. Bu sayede, site yöneticilerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilerek site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.