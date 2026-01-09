Bakan Kacır’dan 2026 hedeflerine ilişkin açıklama: 43 proje için kolları sıvadık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'nde şehrin sanayi altyapısını güçlendirecek, inovasyon kapasitesini artıracak ve nitelikli insan kaynağını geliştirecek yaklaşık 1,1 milyar liralık 4 yatırımın hayırlı olmasını temenni etti.

Dünyanın siyasi ve ekonomik dengelerin derinden sarsıldığı dönemden geçtiğine işaret eden Kacır, serbest ticaretin yerini korumacılığa, öz yeterliliğe, dost ve müttefiklerden tedarik yaklaşımına bıraktığını söyledi.

Yapay zekadan yarı iletkenlere, savunma sanayisinden uzay çalışmalarına teknolojinin farklı sahalarında yaşanan rekabetin küresel dengeleri değiştirdiğine dikkati çeken Kacır, "Böylesine fırtınalı bir iklimde güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, AR-GE ve inovasyona yatırım yapan ülkeler, kalkınma yarışında öne çıkıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin küresel fırtınalara karşı sarsılmaz kale, yatırımcılar için güvenli liman haline geldiğini, dünyanın sayılı üretim merkezleri arasına girdiğini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada birinci, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider bir Türk sanayisi inşa ettik. Üretim kapasitesi ve kabiliyetlerimizdeki muazzam sıçramayı, ihracatta yeni rekorlarla taçlandırdık. 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ürün ihracatı, imalat sanayimizin öncülüğünde 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye, bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta elde ettiği kazanımları sürdürülebilir kılmak adına stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz. Altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden organize sanayi bölgelerinin sayısını 191'den 371'e çıkardık. 2002'de organize sanayi bölgelerinde 11 bin olan üretimdeki tesis sayısını, bugün 60 bine çıkardık ve istihdamı da 415 binden 2,7 milyona yükselttik."

"43 PROJEYİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İÇİN KOLLARIMIZI SIVADIK"

Bakan Kacır, Kütahya'yı üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirleri arasına taşıdıklarını söyledi.

"Bundan sonra da Kütahya'nın sanayi altyapısını daha da güçlendirerek katma değerli üretimi büyüten, rekabet gücünü artıran, gençlere yeni iş kapıları açan bu yükseliş ivmesini kararlılıkla sürdürmek, en büyük arzumuzdur." diyen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adımları atarken sanayicimizin yükünü hafifletmeyi ve modern üretim alanları inşa etmeyi önceliyoruz. Bu doğrultuda Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin 386 hektarlık etabının altyapı çalışmalarını tamamladık. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekomünikasyon ağlarından oluşan tüm modern altyapı sistemlerini, hazır dev bir üretim alanını yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Toplam 755 milyon lirayı bulan bu kapsamlı altyapı hamlesiyle Kütahya'da yeni yatırımların önünü açtık. Organize sanayi bölgemizin 2. etap, 185 hektarlık altyapı projesini de süratle tamamlayarak şehrin üretim kapasitesine ve istihdamına ilave katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kacır, üretim ve tedarik zincirlerinin, yüksek teknoloji, dijitalleşme ve yenilik ekseninde yeniden şekillendiği bu dönemde şehirlerin katma değerli üretim kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda AB destekli Rekabetçi Sektörler Programı'nın çok önemli bir kaldıraç olduğunu belirten Kacır, şunları dile getirdi:

"Programın ilk döneminde 520 milyon avroluk bütçeyle hayata geçirdiğimiz 46 projeyle imalat ve araştırma altyapılarımızı güçlendirdik. KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırdık ve turizmde katma değer üreten yatırımları devreye aldık. 2026 yılı sonuna kadar uygulaması sürecek ikinci dönemde yaklaşık 260 milyon avro tutarında 43 projeyi ülkemize kazandırmak için kollarımızı sıvadık. AR-GE ve inovasyonu merkeze alan projelerle sanayicimizin rekabetçi üretim için ihtiyaç duyduğu ihtisas merkezlerini ve test-araştırma altyapılarını hayata geçiriyoruz."

DİJİTALLEŞME VE YARATICILIK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Kacır, şehirlerin üretim kabiliyetini küresel değer zincirlerinde daha üst seviyelere taşıyacaklarını dile getirerek, Anadolu'nun köklü zanaat mirasını teknoloji ve inovasyonla harmanlayarak yerelden küresele uzanan yeni bir değer üretim hattının kurulduğunu ifade etti.

Açılışı gerçekleştirilen Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi'nin bu vizyonun somut tezahürü olduğunun altını çizen Kacır, şu bilgileri verdi:

"2019'da temellerini attığımız yaklaşık 185 milyon lira bütçeli projeyle geleneksel zanaatımızı dijital dünyanın sınırsız imkanlarıyla yeniden yorumladık. Hayata geçirdiğimiz Tasarım ve Teknoloji Merkezi bünyesindeki 3 boyutlu modelleme ve dijital tasarım laboratuvarlarıyla el emeği, göz nurunu yüksek teknolojiyle buluşturduk. Eğitimden AR-GE'ye, dijital tasarım envanterinden Garanti Markası'na kadar uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ederken sektörün tasarım kabiliyetini genişletmek için 1515 anonim desen ve formu içeren dijital bir envanter oluşturduk. İhracat yapma potansiyeli olan KOBİ'lerin kurumsallaşma, markalaşma ve pazara erişim yolculuklarına rehberlik ettik. Merkezle Kütahya'nın kreatif endüstriler alanındaki rekabet gücünü daha da artıracağız."

Bakan Kacır, 2002'den bu yana Türkiye'nin AR-GE harcamalarının 1,2 milyar dolardan 19,9 milyara yükseldiğini, 29 bin olan tam zaman eş değer AR-GE personeli sayısının 310 bini aştığını ve özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payının da yüzde 29'dan yüzde 65'e yükseldiğini anlattı.

Kütahya'nın köklü üretim kültürüyle harmanlanmış sanayi gücü ve lojistik avantajlarıyla fikrini ürüne, ürününü de dünya pazarlarına taşımak isteyen her girişimci için stratejik potansiyel barındırdığını belirten Kacır, bugün Bakanlığın 127 milyon lira desteğiyle açılışı gerçekleştirilen 6 bin 200 metrekarelik, bünyesinde "GO Girişim Ofisi"ni de barındıran yeni hizmet binasıyla Kütahya Teknokent'in girişimcilerin ve teknoloji firmalarının ihtiyaçlarına bütüncül şekilde cevap veren çalışma ekosistemi sunduğuna işaret etti.

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının 23 yılda 10 milyar dolardan 112 milyar dolara eriştiğini kaydeden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimizin erken yaşta teknolojiyle temas kurabileceği, düşünen, tasarlayan ve üreten bir ekosistemi güçlendirmek için 81 şehrimizde milli teknoloji atölyeleri kurmak üzere harekete geçtik. Bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz atölye ile ülkemizin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerimizin, genç girişimcilerimizin ufkunu açıyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan 30 milyon liralık destekle hayata geçirilen bu atölyede gençler, tasarımdan üretime, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş bir teknoloji alanında donanım ve altyapıya erişim imkanı elde edecek. Gençlerimiz, fikirlerini test edip geliştirecek ve somut ürünlere dönüştürebilecek."

Kacır, açılış töreninin ardından Kütahya Valiliğini ziyaret edip Vali Musa Işın ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.