Evlenecek gençlere Diyanet’ten destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi kapsamında TDV tarafından başlatılan "İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek.

EĞİTİM ŞARTI BULUNUYOR

İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek. Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde ve sonrasında Evlilik Okulu'nda eğitim alarak aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor. Çiftler başvurularını 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında TDV'nin resmi internet sitesi üzerinden yapacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.