Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida. tarimorman. gov.tr' internet adresinden açıklamayı sürdürüyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

KANATLI ET ÇIKTI

Listeye toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı. Testlerde; bazı markaların 'kasap sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti olduğu Şahinbey ilçesinde faaliyet yürüten firmanın kaymaklı yoğurdunda nişasta bulundu. Ayrıca Ankara'nın Keçiören ilçesinde lahmacun içi harcında kanatlı eti, baş eti ve dil tespit edildi. Aydın'da ise; Mudanya Köy-Koop markasının Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) ürününde tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.